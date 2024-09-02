Химическое предприятие провело праздник для первоклассников в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск/пресс-служба «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Воскресенске

Праздничное мероприятие для 24 школьников, поступивших в первый класс, организовали сотрудники филиала «ВМУ» компании «Уралхим» в Воскресенске. Они провели для ребят шоу-программу с играми, конкурсами и полезными подарками.

Программа прошла у здания заводоуправления. Для первоклассников подготовили интерактивные игры и конкурсы.

Все ребята попробовали свои силы в викторинах, они разгадывали загадки и танцевали. Также каждому ребенку подарили сертификат в магазин канцтоваров.

Дети получили и красочные подарки с символикой «ВМУ».

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