Химическое предприятие провело праздник для первоклассников в Воскресенске

Праздничное мероприятие для 24 школьников, поступивших в первый класс, организовали сотрудники филиала «ВМУ» компании «Уралхим» в Воскресенске. Они провели для ребят шоу-программу с играми, конкурсами и полезными подарками.

Программа прошла у здания заводоуправления. Для первоклассников подготовили интерактивные игры и конкурсы.

Все ребята попробовали свои силы в викторинах, они разгадывали загадки и танцевали. Также каждому ребенку подарили сертификат в магазин канцтоваров.

Дети получили и красочные подарки с символикой «ВМУ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».