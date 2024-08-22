Гумпомощь из Мытищ доставили бойцам СВО

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

Медикаменты, автозапчасти и сложное техническое оборудование доставили из Мытищ военным на зону специальной военной операции. Сейчас в округе собирают новую партию посылок для бойцов.

Военные выразили благодарность всем, кто не остался равнодушным и присоединился к сбору гуманитарного груза: волонтерам, общественным организациям, Мытищинскому городскому казачьему обществу, предпринимателям и неравнодушным жителям округа.

Сбор помощи продолжается без перерыва в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: Мытищи, улица Мира, дом № 37. Также в округе работает центр помощи участникам СВО и их семьям по адресу: Мытищи, улица Мира, дом № 9, кабинет № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курской области в Дзержинском.

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