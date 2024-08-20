Гумпомощь для школ Луганской Народной Республики доставили из Мытищ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Управление образования города Лисичанск обратилось с просьбой о гуманитарной помощи. На призыв откликнулись общественные организации Мытищ, которые собрали большую партию мебели для школ и детских садов — кровати, стулья, столы и другие необходимые предметы для полноценного обучения и комфортного пребывания детей.

Сейчас в Лисичанске начались работы по восстановлению инфраструктуры: отремонтировали поврежденные коммуникации, здания, школы и детские сады. Однако в образовательных учреждениях возникла серьезная проблема с комплектацией.

Вся мебель уже доставлена в город. В ближайшее время туда отправится вторая партия необходимого оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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