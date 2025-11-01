Губернатор Подмосковья вручил благодарственное письмо судебному приставу из Лобни

Награду из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева получила временно исполняющий обязанности начальника отделения — старший судебный пристав Лобненского городского отделения судебных приставов Наталья Солодкова. Она служит уже 15 лет.

По словам Натальи Солодковой, укрепление законности и правопорядка — основа благополучия граждан. Глава городского округа Лобня Анна Кротова также отметила труд сотрудников городской службы приставов. Она вручила благодарственные письма Александру Сакаеву, Марии Леонтьевой, Наиле Гайнутдиновой, Максиму Аникееву, Павлу Широкову и Анастасии Галиевой.

«Служба судебных приставов является одним из ключевых государственных институтов, от эффективности которого напрямую зависят качество правосудия и защита интересов государства и общества», — подчеркнула в своем телеграм-канале Анна Кротова.

Отметим, что наградили специалистов в честь 160-летия со дня образования института судебных приставов в России.

