Губернатор Подмосковья приехал на парад Победы вместе с семьей

Парад в день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционно прошел на Красной площади. Масштабное событие посетил Андрей Воробьев . Вместе с губернатором Подмосковья приехали и его дети. Об этом глава региона сообщил в личном Telegram-канале .

«Для них, как и для каждого из нас, это возможность прикоснуться к истории, увидеть мощь и единство нашей страны. Помним, гордимся! С Днем Победы!» — написал Воробьев.

Напомним, что парад Победы начался с боя курантов над Спасской башней. На Красную площадь вынесли государственный флаг России и Знамя Победы.

На событии присутствовали и иностранные делегации, например председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.

Владимир Путин обратился ко всем россиянам, ветеранам, гостям страны и военнослужащим, поздравив их с праздником.