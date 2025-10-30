Губернатор Подмосковья предложил маркировать салфетки и бумагу для борьбы с засорами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил министру промышленности и торговли Антону Алиханову обсудить возможность введения маркировки для влажных салфеток и туалетной бумаги для борьбы с засорами в системах водоотведения. Сейчас, как подчеркнул глава региона, эта проблема — одна из самых острых в российской сфере ЖКХ, сообщил «Коммерсант» .

В своем обращении губернатор пояснил, что введение специальных обозначений необходимо для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги — продукции из нерастворимых материалов на основе синтетических волокон.

По мнению Воробьева, информированность россиян о правильных способах утилизации таких отходов поможет снизить число засоров, улучшить экологическую обстановку, а также сократить расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры.

Вопрос может рассмотреть отраслевая комиссия, созданная при Минпромторге. В комиссию войдут представители крупных производителей, добавил он.

Также в обращении глава региона отметил, что в Подмосковье на локальных очистных сооружениях ежедневно скапливается около 20 тонн мусора. И до 80% этого объема составляют средства личной гигиены и пищевые отходы.

Засоры в канализационных сетях наносят серьезный ущерб централизованным системам и очистному оборудованию. Они также приводят к частым перебоям в подаче коммунальных услуг и технологическим неполадкам, напомнил Воробьев.

Более 200 засоров устранили в Истре с начала осени. Статистика показала, что большинство аварий происходят из-за действий жителей, которые выбрасывают в канализацию посторонние предметы. Чаще всего туда попадают пищевые отходы, средства гигиены, бытовой мусор и даже текстиль.