Более 200 засоров устранили в Истре с начала осени

Устранение засоров проводили на всей территории округа, включая такие населенные пункты, как Дедовск, Истра, Павловская Слобода, Новопетровское, Онуфриево, Снегири, Павлово, Кострово, Курсаково, Котово и Рождествено. Почти везде проблемой засора была неправильная эксплуатация канализации местными жителями.

Как показывает статистика, аварийные ситуации в большинстве случаев возникают в результате действий жителей, которые выбрасывают в канализационную систему посторонние предметы. Чаще всего это пищевые отходы, средства личной гигиены, бытовой мусор и даже текстиль.

Специалисты МУП «Истринская теплосеть» оперативно реагируют на все вызовы. Ликвидация засоров стала для бригад ежедневной задачей, которая выполняется быстро и слаженно.

Сообщить о засоре можно круглосуточно по телефонам диспетчерской службы МУП «Истринская теплосеть»: 8 (498) 314-99-96, 8 (916) 280-11-26