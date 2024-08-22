«Чтобы не отличались от современных». Губернатор Подмосковья — о капитальном ремонте школ
Губернатор Воробьев рассказал о подходах к капремонту школ Подмосковья
Капитальный ремонт школ в Подмосковье проводят в формате, благодаря которому после модернизации они практически не отличаются от только что построенных, отметил губернатор Андрей Воробьев. Так обновляют по 60 образовательных центров каждый год и строят свыше 25 современных.
«Мы стараемся сделать особый акцент, потому что школ настроили уже достаточно, однако это не значит, что мы не будем капитальный ремонт делать. Мы будем. По президентской программе мы делаем по 60 капитальных ремонтов», — подчеркнул глава Подмосковья на областном педагогическом форуме с участием Марии Захаровой.
Он поблагодарил директоров и родителей учеников, вовлеченных в процессы модернизации. Они привносят свои идеи в обновление.
Мы очень радуемся за директоров и учителей, которые приходят в новые школы, но, когда школа 70-го года постройки или даже раньше, все-таки ремонт напрашивается.
Андрей Воробьев
Около 900 образовательных комплексов откроют в Подмосковье осенью. Среди них 39 новых и 40 — после ремонта.
Открытие 39 новых образовательных центров ликвидирует вторую смену в 42 школах Подмосковья. Это коснется минимум 15 тысяч учеников.
«Мы будем и дальше капиталить школы, чтобы эти намоленные места ничем не отличались от новых, современных школ», — подчеркнул губернатор.
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