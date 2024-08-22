«Чтобы не отличались от современных». Губернатор Подмосковья — о капитальном ремонте школ

Капитальный ремонт школ в Подмосковье проводят в формате, благодаря которому после модернизации они практически не отличаются от только что построенных, отметил губернатор Андрей Воробьев . Так обновляют по 60 образовательных центров каждый год и строят свыше 25 современных.

«Мы стараемся сделать особый акцент, потому что школ настроили уже достаточно, однако это не значит, что мы не будем капитальный ремонт делать. Мы будем. По президентской программе мы делаем по 60 капитальных ремонтов», — подчеркнул глава Подмосковья на областном педагогическом форуме с участием Марии Захаровой.

Он поблагодарил директоров и родителей учеников, вовлеченных в процессы модернизации. Они привносят свои идеи в обновление.