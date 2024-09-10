«Громыхало всю ночь». Жители Раменского рассказали об атаке БПЛА

Несколько многоквартирных домов получили повреждения в Раменском из-за ударов БПЛА. Жители поделились своими впечатлениями о прошедшей ночи.

«Громыхало всю ночь. Прилетело в 4 утра, было жужжание и удар», — говорят люди работающим на месте корреспондентам.

Об атаке дронов рассказал также Александр, чья квартира в доме № 21 на Высоковольтной улице сгорела.

«Через два этажа выше от меня был прилет. В момент удара я уже не спал, потому что первый прилет услышал на Спортивном. У меня загорелся балкон. Выбиты стеклопакеты, балкон полностью сгорел, сгорел потолок. Квартира под капремонт. Первое, что мы сделали с соседями, — в течение двух-трех минут спустились вниз, взяв все необходимое. Тут же подъехали пожарные, спецслужбы», — говорит мужчина.

В городе организовали пункты временного размещения для пострадавших с горячим питанием.

На месте работают сотрудники Следственного комитета. Прибыл губернатор.

Восстановление поврежденных домов Подмосковье возьмет на себя. Жителям выплатят компенсации за поврежденное имущество, подчеркнул Андрей Воробьев.

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