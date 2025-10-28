График работы общественного транспорта в праздники опубликовали в Подмосковье

В преддверии ноябрьских праздников Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказало, как будет работать общественный транспорт в эти дни. На маршруты региона выйдут более семи тысяч автобусов, из них около пяти тысяч — транспорт компании «Мострансавто».

Так, 1 ноября, автобусы будут курсировать по расписанию понедельника, 2 и 3 ноября — по расписанию субботы, а 4 ноября — по расписанию воскресенья. Пригородные электрички ЦППК также перейдут на специальный график: 1 ноября они будут ходить по расписанию пятницы, 2 и 3 ноября — по расписанию субботы, 4 ноября — по расписанию воскресенья, а 5 ноября — по расписанию понедельника.

Жителям региона рекомендуют заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание на сайтах перевозчиков, а также на вокзалах, станциях и остановках.