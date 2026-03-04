График работы медучреждений с 7 по 9 марта опубликовали в Подмосковье
В Московской области установили режим работы медицинских организаций на период с 7 по 9 марта. Грядущий понедельник будет выходным днем.
Взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации в субботу будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00
«Болезни не знают выходных и праздников, поэтому все дни — с 7 по 9 марта — в наших поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи в поликлиниках с 08:00 до 18:00, а также осуществляться обслуживание вызовов пациентов на дому — с 08:00 до 20:00. Скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжат работать в круглосуточном режиме», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин
В воскресенье и понедельник в стоматологических поликлиниках с 09:00 до 14:00 будут находиться дежурные врачи.
Запись плановый прием доступна через раздел «Здоровье» на региональном портале государственных услуг, с помощью ботов в мессенджерах МАХ и Telegram, по номеру телефона 122 или при личном обращении в кабинет неотложной помощи.
В экстренной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, необходимо вызвать скорую помощь по номеру 112.