График работы медучреждений с 7 по 9 марта опубликовали в Подмосковье

Медицинский кабинет в детском саду лицея №5 после капремонта в Королеве
Фото: Медицинский кабинет в детском саду лицея №5 после капремонта в Королеве/Медиасток.рф

В Московской области установили режим работы медицинских организаций на период с 7 по 9 марта. Грядущий понедельник будет выходным днем.

Взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации в субботу будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00

«Болезни не знают выходных и праздников, поэтому все дни — с 7 по 9 марта — в наших поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи в поликлиниках с 08:00 до 18:00, а также осуществляться обслуживание вызовов пациентов на дому — с 08:00 до 20:00. Скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжат работать в круглосуточном режиме», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В воскресенье и понедельник в стоматологических поликлиниках с 09:00 до 14:00 будут находиться дежурные врачи.

Запись плановый прием доступна через раздел «Здоровье» на региональном портале государственных услуг, с помощью ботов в мессенджерах МАХ и Telegram, по номеру телефона 122 или при личном обращении в кабинет неотложной помощи.

В экстренной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, необходимо вызвать скорую помощь по номеру 112.

