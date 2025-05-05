График работы медицинских учреждений в праздники опубликовали в Жуковском

Министерство здравоохранения Московской области представило обновленный график работы медицинских организаций в Жуковском. Это позволит жителям округа заранее спланировать посещения врачей и получить необходимую медицинскую помощь в праздничные дни.

Служба неотложной помощи поликлиник работает без выходных на протяжении всех майских праздников. За помощью можно обратиться с 08:00 до 20:00 или вызвать врача на дом по единому номеру 122.

Для маленьких жителей Жуковского кабинет неотложной помощи в детской поликлинике, расположенной на улице Гудкова, 14а, будет открыт 10 мая с 08:00 до 15:00. В остальные дни, при необходимости, следует обращаться в приемный покой педиатрического отделения, расположенного по улице Дзержинского, 14.

Поликлиники для взрослых и детей, а также женские консультации будут работать по следующему графику: 5, 6 и 7 мая — с 08:00 до 20:00, 10 мая — с 09:00 до 14:00.

Обслуживание врачом на дому будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 20:00. Стоматологическая поликлиника будет работать по следующему графику: 5, 6 и 7 мая — с 08:00 до 20:00, 10 мая — с 09:00 до 15:00.

Круглосуточный режим работы сохранят службы скорой медицинской помощи и стационарные отделения.