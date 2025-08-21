Готовность воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках превысила 42%

В Котельниках продолжают возводить новый учебный комплекс в микрорайоне Опытное поле. В нем разместятся средняя школа на 2100 учеников и детский сад на 360 детей.

Строительная готовность объекта составила 42,1%. Каждый день на площадке трудятся 230 рабочих, 27 инженерно-технических специалистов. Они задействуют восемь единиц техники.

Специалисты уже закончили земляные работы, обустроили котлован и фундаментную плиту. На финише монолитные работы и кирпичная кладка, работы по гидроизоляции. Параллельно монтируют кровлю, внутренние инженерные сети и наружные коммуникации.

«На сегодняшний день работы идут по графику. Будем продолжать следить за ходом строительства комплекса для наших детей», — прокомментировал глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

