Глава Котельников проверил реконструкцию канализационной насосной станции

Важный коммунальный объект обновляют в микрорайоне Новые Котельники. Ход работ проинспектировал глава городского округа Михаил Соболев.

Глава муниципалитета провел встречу с представителем застройщика жилого комплекса и главным инженером компании «СтройСнаб», которая ведет работы.

Сейчас специалисты завершили демонтаж старых конструкций, разобрали павильон, вывезли строительный мусор. Также они разработали грунт и сделали планировку площадки.

На стройплощадке уже идут работы по армированию, устройству песчаной подушки и бетонной подготовки под основание павильона будущей станции. Все работы должны завершить 15 ноября.

