Готовность пляжей к купальному сезону оценили в Мытищах

Сотрудники администрации городского округа Мытищ провели выездное мероприятие по проверки готовности 10 пляжей к летнему сезону. По итогам осмотра был составлен список выявленных замечаний и разработан план мероприятий по их устранению.

Начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства Людмила Кучеренко вместе с начальником управления по развитию сельских территорий Ольгой Соколовой и сотрудниками управления экологии Мытищ посетили пляжи Новоалександрово, Новосельцево, «Большое Ивановское», «Подрезово», Сорокино, Троицкое, Хлебниково, Дубрава, Малибу и базу отдыха «Пироговская».

Специалисты во время инспекции оценили соответствие пляжей требованиям безопасности. Комиссия уделила особое внимание наличию и исправности спасательного оборудования, обустройству зон для купания и информационных стендов, а также проверила готовность персонала и спасательных служб к оперативному реагированию в экстренных ситуациях.