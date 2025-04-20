Готовность капитального ремонта корпуса лицея № 5 в Подольске достигла 33%

Строители выполнили уже треть работ по капитальному ремонту корпуса лицея № 5 на Февральской улице в Подольске. Сейчас они покрывают огнезащитным составом каркас перекрытий здания.

Рабочие демонтируют старые конструкции и сеть трубопровода, устанавливают новые проемы и гнезда, штукатурят стены. На верхних этажах специалисты залили перекрытие четвертого этажа. Отдельное внимание строители уделяют усилению конструкций: укрепляют оконные и дверные блоки, а также несущие колонны здания. На крыше устанавливают стропильную систему, а на первом этаже убирают старый пол из бетона.

Все деревянные элементы, перекрытия и перегородки рабочие обрабатывают огнеупорным средством для предотвращения пожара.

Помимо этого, специалисты собирают строительные леса для монтажа окон и фасадных работ.

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