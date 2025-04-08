Андрей Воробьев: 25 новых школ построят в Подмосковье в 2025 году

Количество школьников в Подмосковье ежегодно увеличивается на 25 тысяч человек. Для них строят новые и ремонтируют старые образовательные учреждения. Их делают не только комфортными для обучения, но и эффективными благодаря профессиональным педагогам. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

В этом году в Подмосковье построят 25 новых школ. Многие старые учреждения приведут в порядок в ходе капитального ремонта. Все это — в рамках национального проекта.

«У нас каждый год прибавляется количество школьников, сейчас это плюс 25 тысяч каждый год. Это значит, что мы должны внимательно строить современные образовательные комплексы», — сказал губернатор.

Большое внимание уделяют и кадрам: в школы привлекают профессиональных педагогов, которых мотивируют различными мерами поддержки. Среди них — социальная ипотека, компенсация аренды жилья и многое другое.

«Когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать свое будущее, преподавать детям точные науки, что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано. Поэтому ставим себе задачу и дальше уделять большое внимание образованию», — отметил Воробьев.