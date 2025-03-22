Готовность к пожароопасному сезону проверили в Люберцах

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил готовность специальной техники и личного состава организаций к пожароопасному сезону. Он осмотрел подразделения, которые участвуют в тушении природных возгораний.

Напомним, пожароопасный сезон в Московской области начался 20 марта.

«Перед началом пожароопасного периода в городском округе проверили готовность специальной техники и личного состава, задействованных в тушении лесных пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций. Личный состав опытный, специалисты знают, как нужно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Спецтехника также укомплектована», — отметил Владимир Волков.

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Он поблагодарил сотрудников служб за профессионализм и готовность прийти на помощь, а также призвал жителей не жечь сухую траву и беречь природу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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