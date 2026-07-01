Готовность дома на улице Мира к отопительному сезону проверили в Мытищах

Сотрудники администрации муниципалитета оценили подготовку к осенне-зимнему периоду в многоквартирном доме № 37. По итогам проверки было установлено, что дом полностью готов к приему тепла.

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров в сотрудничестве с директором управления жилищно-коммунального хозяйства Станиславом Карнауховым, а также представителями теплоснабжающей организации, Министерства чистоты и управляющих компаний регулярно проводят выездные проверки в многоквартирных домах.

Станислав Карнаухов отметил, что в рамках подготовки к отопительному периоду управляющая компания выполнила ряд работ, включая промывку внутренних инженерных сетей, ревизию запорной арматуры, восстановление теплоизоляции, обследование кровли и восстановление теплового контура многоквартирного дома.