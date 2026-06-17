Государственный университет просвещения в Мытищах отметил 95-летие

Торжества по случаю 95-летия Государственного университета просвещения прошли в городском округе Мытищи. В праздновании приняли участие преподаватели, ветераны педагогической отрасли, студенты и почетные гости, а лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды.

Государственный университет просвещения, который считается крупнейшим педагогическим вузом Подмосковья, отметил 95-летний юбилей. В рамках празднования чествовали преподавателей, сотрудников и ветеранов, внесших вклад в развитие образовательного учреждения. Ряд работников получил знаки отличия Министерства просвещения Российской Федерации за многолетний труд и профессиональные достижения.

Ректор университета Наталья Наумова рассказала о ключевых направлениях развития вуза. По ее словам, особое внимание сейчас уделяется медицинскому факультету, который готовится к важному событию — первому выпуску будущих врачей.

«По федеральным программам на факультете также открылись педиатрическое и сестринское отделения, и, конечно, развивается ординатура», — сообщила Наталья Наумова.

Ректор отметила, что студенты активно участвуют в общественной и патриотической деятельности. Университет взаимодействует с профильными федеральными организациями и Российским военно-историческим обществом, что позволяет расширять возможности для практической работы и образовательных проектов.

«Буквально сегодня 37 наших студентов вернулись из поездки на Соловки. Также благодаря партнерству с федеральными центрами почти 700 учащихся с конца мая работают в детских оздоровительных лагерях. А в рамках проекта с факультетом изобразительного искусства уже реализовались четыре передвижные выставки», — рассказала ректор.

Вуз продолжает развивать международное сотрудничество. В настоящее время университет участвует в проектах по продвижению русского языка в странах Африки, а также возобновляет партнерские связи с высшими учебными заведениями Китая.

Праздничная программа завершилась концертом. Творческие коллективы университета представили зрителям музыкальные и хореографические номера, посвященные истории вуза и его юбилею.