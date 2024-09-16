Автоинспекторы Воскресенска проверили соблюдение ПДД водителями грузовиков

Сотрудники Госавтоинспекции в Воскресенске провели разъяснительные беседы с водителями большегрузов. Они проверили соблюдение правил дорожного движения для профилактики ДТП.

Госавтоинспектор напомнил водителям о необходимости использования ремней безопасности и соблюдения режима работы и отдыха. Также водителям грузовиков напомнили о ремнях безопасности, недопустимости использования телефонов во время вождения и правилах вождения при плохих дорожных условиях.

Автоинспектор также проинформировал об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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