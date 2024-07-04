Госавтоинспекторов Балашихи поздравили с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

В честь празднования 88-летней годовщины службы Госавтоинспекции отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма и грамоты. В мероприятие приняли участие ветераны службы.

Грамоты и благодарности и нагрудный знак «Ветеран Госавтоинспекции Московской области» вручали заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, начальник отдела Госавтоинспекции Иван Теплов и начальник МУ МВД России «Балашихинское» Михаил Москаленко.

Заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев отметил, что сотрудники круглосуточно и без выходных выполняют важную и сложную работу по охране порядка и организации безопасности в нашем округе, а все подразделения работают как один слаженный механизм для того, чтобы ДТП в Балашихе было меньше. Он пожелал полицейским профессионального роста и спокойных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

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