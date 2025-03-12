Городской турнир по тхэквондо к 8 Марта прошел в Лосино-Петровском

Турнир по тхэквондо среди юношей и девушек прошел в спортивной школе «Олимп». Его приурочили к Международному женскому дню.

В турнире приняли участие более 25 человек. Ребята достойно спаринговались, превозмогая боль и усталость. Тренер-преподаватель Хасан Утамишев отметил, что воспитанники были настроены серьезно и стремились к победе. Победители и призеры получили дипломы и медали.

«Я не первый раз участвую в соревнованиях, но каждый раз немного переживаю, хоть и упорно тренируюсь, чтобы показать лучший результат на сегодняшний день. Вот еще одна медаль в моей коллекции наград. Обожаю тхэквондо и буду дальше продолжать заниматься этим спортом!» — поделилась участница турнира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.