Городской турнир по художественной гимнастике прошел в Щелкове

В городском турнире по художественной гимнастике в Щелкове приняли участие более 200 гимнасток из Московской области. Мероприятие провели в физкультурно-оздоровительном комплексе на Воронке.

Спортсменки приехали из Пушкино, Ивантеевки, Королева и других муниципалитетов Московской области. Почетными гостями стали советник главы городского округа, депутат Николай Павлов.

В Федерации художественной гимнастики поблагодарили участниц за участие, зрителей — за поддержку, тренеров — за труд и подготовку спортсменок, а судей — за беспристрастную оценку.

«Отдельная признательность нашим неутомимым помощникам — родительскому комитету — за неоценимый вклад в организацию и проведение соревнований», — добавили в Федерации.

