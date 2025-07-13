Городской пикник прошел в парке Мира в Мытищах

В Центральном парке Мира в Мытищах прошел семейный праздник в формате городского пикника. Для гостей подготовили тематические станции с увлекательными занятиями.
Праздник организовали при поддержке Союза «Содействие женскому предпринимательству». Гости получили незабываемые впечатления и приняли участие в развлекательной программе.
Организаторы подготовили широкий спектр активностей для всех возрастов — от спокойных настольных игр до динамичной воздушной гимнастики, от поиска гармонии на хатха-йоге до зрелищных научных экспериментов.
Мероприятие стало настоящим праздником для всей семьи, подарив участникам яркие эмоции и новые впечатления.