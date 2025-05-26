Городской фестиваль народного творчества прошел в Мытищах

Фестиваль художественного слова в Мытищах организовала Общественная палата в преддверии Дня славянской письменности и культуры. Мероприятие провели в школе № 20 имени Б. А. Феофанова.

Фестиваль проходит ежегодно при поддержке комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры. Автор и художественный руководитель проекта — Алексей Абрамян, а куратор и член комиссии — Антонина Силуянова. Участников поприветствовали заместитель председателя Общественной палаты Сергей Егоров и муниципальный депутат Алексей Гущук.

«Русский язык, письменность — это основа нашей культуры, которая, в свою очередь, является фундаментом Российской государственности. Без слова нет дела, нет истории страны, нет корней, на которых держится патриотизм», — сказал Сергей Егоров.

Конкурс проходил для четырех возрастных групп в двух номинациях — поэзия и проза. В нем приняли участие более 50 школьников, среди которых определили 17 призеров. Им вручили грамоты и ценные подарки от администрации Мытищ и спонсоров. Концерт собрал множество зрителей и участников, демонстрируя богатство и разнообразие славянской культуры.