Горнолыжный клуб устроил праздничный маскарад на трассе

13 февраля в Горнолыжном Клубе Гая Северина прошел необычный праздник. На трассе «Звезда» состоялся маскарад, который привнес сказочную атмосферу в зимний вечер. С 20:45 до 23:45 гости в ярких карнавальных костюмах бесплатно катались на лыжах и сноубордах, создавая неповторимое зрелище.

Управляющий директор клуба Дмитрий Брусков поделился своими впечатлениями: «Такое представление мы делаем впервые, но я думаю, что это станет отличной традицией». Он отметил, что аудитория хорошо отреагировала на мероприятие, и клуб получил много положительных отзывов в социальных сетях.

Сказочные персонажи, герои мультфильмов и кино, забавные зверята и супергерои один за другим появлялись на трассе, превращая катание в настоящее волшебство. Участники с удовольствием позировали для фотографий, а профессиональные фотографы сохраняли для них яркие воспоминания.

Особую энергию вечеру подарил диджей Sancho из команды ROTONDA Project. Его музыкальный сет на площадке перед шале задавал настроение: гости не только катались, но и танцевали, наслаждаясь атмосферой праздника.