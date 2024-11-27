Горячая линия главного врача в Подмосковье приняла 500 тысяч звонков

Задать вопрос, оставить отзыв или пожелание для медицинских организаций Подмосковья можно но номеру горячей линии главного врача. С 2022 года кол-центр принял почти 500 тысяч обращений.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин напомнил, что горячая линия главного врача помогает оперативно получать ответы на волнующие вопросы. Руководители больниц получают обратную связь и могут принимать решения в организации работы.

Горячую линию главного врача открыли в Подмосковье в 2022 году и за это время на нее поступило почти 500 тысяч звонков. Кол-центр работает по номеру 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует медицинской организации. Узнать его можно на сайтах больниц, а также на информационных плакатах в поликлиниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новой поликлиники в деревне Мисайлово в 2025 году. Там смогут принимать до 500 взрослых и 500 детей за смену.