Голосовой помощник по вопросам ветеринарии принял 40 тысяч звонков в Подмосковье

Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщила, что голосовой помощник Вита приняла свыше 40 тысяч звонков. Из них 64% были закрыты самостоятельно, без участия операторов.

Вита помогает жителям Московской области, предоставляя информацию о различных услугах. Она может подсказать адрес, телефон и график работы ветеринарной клиники, переключить на ближайшую станцию или рассказать о контроле безнадзорных собак в регионе. Также помощник помогает оставить обращение для борьбы с борщевиком Сосновского.

Чаще всего люди обращались к Вите по вопросам безнадзорных собак (более 6,8 тысячи звонков), записи к ветеринару (более 3,9 тысячи звонков) и поиска ветеринарной станции (свыше 3 тысяч звонков).

Связаться с голосовым помощником можно по телефонам: 8-800-550-65-22 и 8-495-668-01-25.

Подробнее об этой и других ИИ-практиках Московской области можно узнать на портале [«Цифровой регион»](https://digital.mosreg.ru/).

Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта осуществляется в рамках национального проекта [«Экономика данных»](https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/ekonomika-dannykh/).