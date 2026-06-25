Подмосковная компания «Гофромир» стала победителем международной премии

Производственная группа компаний «Гофромир», предприятия которой находятся в Московской области, победила в двух номинациях международной премии лучших упаковочных решений ПАРТ 2026. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Одна из наград досталась «Гофромиру» за дизайнерский аквабокс для транспортировки, демонстрации и сохранения свежести букетов. Эта разработка — запатентованная конструкция из ламинированного картона, которая позволяет перевозить букеты в воде без риска протечек. Такое решение помогает сохранить свежесть цветов, а оригинальный дизайн упаковки дополняет визуальное оформление композиции.

Вторая награда досталась компании за e-commerce короб с контролем первого вскрытия. Конструкция упаковки исключает возможность незаметного доступа к содержимому: открыть короб можно только после удаления специальной перфорационной ленты или нарушения целостности упаковки. При этом решение не требует использования скотча и дополнительных материалов для фиксации, что упрощает упаковочный процесс и последующую переработку.

Для «Гофромира» это уже третья подряд победа в премии ПАРТ. В 2025 году компания стала лауреатом в номинации «За оригинальное маркетинговое решение» за разработку конструкции коробки для новогодней елки. Годом ранее предприятие победило в номинации «Транспортная тара» благодаря упаковочному решению для перевозки горшечных растений Flobox.

Премия ПАРТ учреждена в 2015 году и ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области производства и дизайна упаковки. Победа в ней важна не только как признание отдельных разработок, но и как подтверждение системной экспертизы команды.