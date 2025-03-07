Главврач подмосковного онкодиспансера поздравил медиков с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники Московского областного онкологического диспансера поздравили коллег-женщин с праздником. Главный врач медучреждения Владимир Асташов поблагодарил их за труд и профессионализм.

«8 Марта — это не просто праздник весны и красоты. Это день, когда мы можем еще раз сказать спасибо нашим женщинам за все то добро и свет, которые они привносят в нашу жизнь», — подчеркнул Асташов.

Его теплые слова стали не только данью уважения и признания заслуг женщин в сфере здравоохранения, но и важным напоминанием о значимости заботы о собственном физическом и психологическом состоянии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.