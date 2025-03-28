Главврач из Реутова рассказал об использовании ИИ на конференции в Мособлдуме

В Московской областной Думе состоялась конференция Комитета по социальной политике и здравоохранению на тему «Трансформация в социальной сфере Московской области. Результаты. Перспективы». Главный врач Реутовской больницы Александр Алексеев рассказал об использовании искусственного интеллекта в лучевой диагностике.

Искусственный интеллект используют в Реутовской больнице с 2019 года. Для врачей разработана платформа, которая помогает анализировать компьютерные томограммы, рентгенограммы и другие исследования. Нейросеть отмечает патологии, делает замеры и готовит предварительное описание. Это позволяет специалистам быстрее и точнее ставить диагнозы.

Александр Алексеев отметил, что искусственный интеллект вскоре станет неотъемлемой частью медицины. Она помогает врачам, анализирует данные и предлагает диагнозы на основе исследований.

«ИИ уже подсказывает врачу, в какой последовательности брать анализы, какие заболевания наиболее вероятны. Врач принимает решение сам, но с учетом рекомендаций нейросети», — пояснил главный врач.

Нейросеть помогает подобрать лекарства. В медицине используется около миллиона препаратов, и система поддержки врачебных решений анализирует их совместимость, противопоказания и дозировки. Это особенно важно при лечении беременных женщин.

«Память с возрастом не улучшается, а у молодых врачей еще нет большого опыта. Искусственный интеллект становится связующим звеном между поколениями врачей, помогая передавать знания и повышать качество медицинской помощи», — заключил главврач Реутовской больницы.

В дальнейшем планируется расширение использования технологий для повышения качества диагностики и лечения пациентов.