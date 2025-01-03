Главный внештатный педиатр Подмосковья рассказала о безопасном отдыхе с детьми

Новый год приносит с собой атмосферу волшебства и радости как для детей, так и для взрослых. Однако этот период может быть небезопасным. Главный педиатр Минздрава Московской области и директор НИКИ детства Нисо Одинаева поделилась советами для родителей о том, как защитить детей от травм и других угроз в новогодние каникулы.

Специалист отметила, что праздничные места часто переполнены людьми, поэтому родителям стоит держать ребенка за руку. Перед выходом на улицу следует принять дополнительные меры безопасности, включая яркую одежду для ребенка, что облегчит его заметность в толпе.

Также важно заранее объяснить ребенку, что делать в случае потери: подойти к людям в форме, например к охранникам или полицейским.

«Выучите с ребенком фамилию, имя, адрес, а также положите ему в карман свою визитку или записку с контактами», — рассказала Нисо Одинаева.

Кроме того, Одинаева отметила, что в праздничные дни дети могут получить травмы, используя пиротехнику или катаясь и с горок. Она напомнила, что им запрещено самостоятельно запускать фейерверки. Если все же решите устроить праздник с фейерверками, покупайте пиротехнику только в официальных магазинах с сертификатами и объясните ребенку правила безопасности.

При катании на тюбингах, коньках или лыжах необходимо соблюдать правила безопасности. Лучше всего предложить детям более безопасные занятия, например лепку снеговиков или строительство снежной крепости.

Не забывайте, что длинные новогодние выходные — это отличная возможность провести время с близкими. Важно создать радостную атмосферу праздника и не допустить неприятных ситуаций. В случае плохого самочувствия ребенка обязательно обращайтесь к специалистам.