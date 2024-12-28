Главный нарколог Подмосковья рассказал об альтернативах алкоголю на новогоднем столе

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, чем можно заменить спиртное на праздничном столе в Новый год. Для тех, кто предпочитает трезвый образ жизни, подойдут безалкогольные коктейли, смузи и чаи.

По словам Виталия Холдина, алкоголь имеет множество альтернатив. Его могут заменить коктейли на основе соков, фруктов и газированной воды, смузи, травяные чаи. Такие напитки можно подавать как в холодным, так и к горячим блюдам.

Праздничным напитком также могут стать кокосовая вода и молочные коктейли.

«Не стоит покупать безалкогольное вино, а детям предлагать так называемое „детское шампанское“. Так, алкогольная тематика никуда не денется, а у подрастающего поколения может войти в привычку, что любое застолье сопровождается алкоголем, пусть даже „детским“, — отметил врач.

Он добавил, что зимой полезно обратить внимание на коктейли на основе имбирного эля. В сочетании с лимонным соком и мятой он создает освежающий и ароматный напиток.