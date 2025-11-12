Главную новогоднюю ель России срубят 8 декабря в Рузе

Главную новогоднюю ель выбрали в России. Дерево из Дороховского участкового лесничества в Рузе украсит Соборную площадь уже в начале декабря. Его выбрали из 24 хвойных претенденток.

На выбор у экспертов были 24 самые красивые и большие ели. Их оценивали по разным критериям, включая высоту, форму и густоту ветвей.

Высота дерева в Рузе составила 26 метров, а обхват ствола — 64 сантиметра. Ели уже больше 100 лет, что делает ее не только красивой, но и значимой.

Дерево планируют спилить 8 декабря с соблюдением всех мер безопасности. После этого его подготовят к перевозке с использованием современных технологий. Опытные специалисты доставят лесную красавицу в Кремль, где ее украсят гирляндами, игрушками и световыми эффектами, создающими волшебную новогоднюю атмосферу.

После завершения праздников дерево передадут на переработку, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.

«Таким образом, главная новогодняя ель России не только украсит столицу, но и станет примером бережного отношения к природе и традициям празднования Нового года в нашей стране», — отметили в региональном Комлесхозе.