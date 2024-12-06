Главную новогоднюю ель России привезут из Можайска

Дорогу к месту рубки главной новогодней ели России подготовили в Можайске. Специалисты «Мосавтодора» приняли участие в работе, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В работах задействовали 12 дорожников и девять машин.

Длина подъездной дороги составила 180 метров. У ели также обустроили парковку и площадку для гостей праздника. Общая площадь работ составила пять тысяч «квадратов».

Ель срубят 9 декабря, после чего она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

За первую неделю работы в Московскую усадьбу Деда Мороза поступило свыше четырех тысяч писем, открыток и пожеланий от детей и взрослых. Самыми желанными подарками под елкой остаются гаджеты и игрушки, но есть и неожиданные запросы.