Смартфон, щенок и волшебная палочка. Усадьба Деда Мороза назвала самые популярные желания детей и взрослых

За первую неделю работы в Московскую усадьбу Деда Мороза поступило свыше четырех тысяч писем, открыток и пожеланий от детей и взрослых. Большая часть из них пришла от москвичей и жителей Подмосковья. Самыми желанными подарками под елкой остаются гаджеты и игрушки, но есть и запросы, которые невозможно купить.

Чаще всего дети мечтают о гаджетах, ноутбуках и игрушках. Топ самых частых запросов зимнему волшебнику возглавляют смартфоны, планшеты, кукольные домики, приставки, «Лего». В списке желанных подарков также велосипеды, роликовые коньки, снегокаты, самокаты, машинки на управлении, наборы для вышивания и световые прожекторы. Из нематериального лидируют брат, сестра или домашний питомец. Один мальчик, например, попросил капибару.

Самые редкие ожидания детей на Новый год — мешок морковки для кролика, мусоровоз и микроскоп. А некоторые ребята мечтают о чудесах. Кто-то верит, что сможет найти под елкой волшебную палочку, а кто-то — скатерть-самобранку. Есть даже запрос на копилку для монет, преумножающую содержимое.