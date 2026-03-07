Глава Зарайска вручил паспорта школьницам накануне 8 Марта

В преддверии Международного женского дня 10 юных жительниц Зарайска получили главный документ гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония вручения паспортов прошла с участием главы муниципалитета, который лично поздравил подростков со знаменательным событием.

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко лично поздравил девушек, достигших 14-летнего возраста, и вручил им паспорта. Вместе с главным документом каждая участница церемонии получила экземпляр Конституции Российской Федерации и памятные сувениры, символизирующие важность этого шага во взрослую жизнь.

Волнительный момент с юными гражданками разделили их родители, пришедшие поддержать дочерей. Получение паспорта стало для девушек особенным подарком к празднику весны. В завершение мероприятия в честь памятного события была сделана общая фотография.