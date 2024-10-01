Глава Воскресенска встретился с призывниками

Осенний призыв на срочную службу в армию начался 1 октября в Воскресенске, как и во всей стране. Глава городского округа Алексей Малкин провел встречу с будущими защитниками Отечества.

Руководитель муниципалитета принял участие в работе призывной комиссии, председателем которой является. После общения с новобранцами Алексей Малкин отметил, что они полны энергии и решимости.

«Они осознают, что служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации — это не только благородная обязанность, но и возможность закалить характер, проявить мужскую стойкость и продемонстрировать патриотизм», — сказал глава округа. Он пожелал призывникам с достоинством пройти все испытания и помнить, что дома их ждут родные и близкие.

Призыв, которому подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, будет продолжаться до 31 декабря. Срок службы в армии составит 12 месяцев.

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