Глава Воскресенска поздравил ветерана ВОВ с праздником | 360°

09 мая 2024, 23:20
Глава Воскресенска поздравил ветерана ВОВ с праздником
Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил Андрея Петровича Волоха, ветерана Великой Отечественной войны с праздником.
Алексей Малкин передал поздравления и подарки от губернатора Подмосковья, администрации округа и от себя лично
В 1944 году Андрей Петрович пошел учиться в Зенитное училище, потом — на курсы оружейного мастера полка в Коломне. После шести лет службы в армии пришел работать аппаратчиком на химкомбинат, был старшим воспитателем общежития, директором оздоровительного лагеря «Химик», работал монтажником в строительной фирме.
«Спасибо Вам за наше мирное небо. С праздником, с Днем Победы!» — сказал глава округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.
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