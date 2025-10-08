Глава Воскресенска поздравил сотрудников роддома и будущих мам с Днем беременных

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин посетил Воскресенский родильный дом, чтобы лично поздравить будущих матерей с Днем беременных. Он пожелал всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и поддержки близких.

Глава округа поблагодарил коллектив медицинского учреждения и вручил награды за очень ответственную и важную работу.

Для удобства молодых родителей непосредственно в родильном доме можно оформить необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка, справку для получения единовременного пособия, номер ИНН. Также предоставляются услуги государственной регистрации рождения, установления отцовства, выдачи свидетельств и справок, оформления заявлений на выплаты.