Глава Воскресенска поздравил сотрудников роддома и будущих мам с Днем беременных
Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин посетил Воскресенский родильный дом, чтобы лично поздравить будущих матерей с Днем беременных. Он пожелал всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и поддержки близких.
Глава округа поблагодарил коллектив медицинского учреждения и вручил награды за очень ответственную и важную работу.
Для удобства молодых родителей непосредственно в родильном доме можно оформить необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка, справку для получения единовременного пособия, номер ИНН. Также предоставляются услуги государственной регистрации рождения, установления отцовства, выдачи свидетельств и справок, оформления заявлений на выплаты.
Также по инициативе губернатора Андрея Воробьева в Московской области успешно реализуется проект «Стань мамой в Подмосковье». При выписке из роддома мамы получают либо подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье», либо денежную компенсацию.