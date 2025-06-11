Глава Воскресенска поздравил со 100-летием труженицу тыла Анну Щербакову
Жительница Воскресенска Анна Щербакова отметила сотый юбилей. С праздником ее поздравил глава муниципалитета.
В годы Великой Отечественной войны Анна Щербакова была 16-летним подростком. Она рыла окопы, косила сено и убирала урожай в колхозе, дважды ездила на торфяные разработки в Шатурский район.
«Война когда закончилась, опять на совхоз работать назначили. Я там была учетчиком на тракторах. Потом уже сюда приехали мы в 1953 году. Я и в медицине работала, и в Хорлове на фабрике работала», — сказала Анна Щербакова.
Юбиляр работала до 95 лет. Сейчас у Анны Щербаковой две дочери, четыре внука и восемь правнуков и две правнучки.
Со 100-летним днем рождения ее поздравил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Он также передать поздравительный адрес и подарки от президента России и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Мы всегда с особым уважением говорим о наших старших, тех, кто много лет трудился на благо нашей земли, делал ее лучше. Как говорят, жизнь измеряется не годами, а добрыми делами, и вы — тому пример», — отметил Алексей Малкин.