Глава Воскресенска поздравил со 100-летием труженицу тыла Анну Щербакову

В годы Великой Отечественной войны Анна Щербакова была 16-летним подростком. Она рыла окопы, косила сено и убирала урожай в колхозе, дважды ездила на торфяные разработки в Шатурский район.

«Война когда закончилась, опять на совхоз работать назначили. Я там была учетчиком на тракторах. Потом уже сюда приехали мы в 1953 году. Я и в медицине работала, и в Хорлове на фабрике работала», — сказала Анна Щербакова.

Юбиляр работала до 95 лет. Сейчас у Анны Щербаковой две дочери, четыре внука и восемь правнуков и две правнучки.