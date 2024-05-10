Глава Ступина Мужальских поздравил ветеранов труда с Днем Победы | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 16:26 Глава Ступина Мужальских поздравил ветеранов труда с Днем Победы Пресс-служба администрации города или района

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Глава городского округа Ступино и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских провел встречу с ветеранами труда. Он выразил им слова поддержки, а также пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Мужальских отметил, что самые важные события в преддверии празднования Дня Победы — обходы ветеранов. Особое внимание уделяется труженикам тыла, ветеранам труда, которые восстанавливали страну после Великой Отечественной войны.

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«Ветеранам и нам важно знать, что наши герои не забыты, их помнят и чтут память об их погибших товарищах. День Победы — праздник со слезами на глазах. Радость победы, которая далась так нелегко, боль и слезы за тех, кто не вернулся домой», — указа Мужальских.

Глава муниципалитета вручил ветеранам подарки, праздничные продуктовые наборы, а также журналы «Воинская доблесть», рассказывающие о подвигах ступинцев как на фронте, так и в тылу в годы войны.

Валерий Смольянинов и Иван Сурков — ветераны труда, работавшие на «СМК», градообразующем предприятии Ступино. Они посвятили всю свою жизнь металлургии. У каждого из них есть своя непростая история, свой уникальный жизненный путь. Ступинские металлурги заслуживают благодарности и уважения за свой вклад в развитие страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев с семьей погибшего Героя России посетил парад Победы. Так, он исполнил давнюю мечту детей погибшего бойца СВО — посмотреть проход войск по Красной площади.

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