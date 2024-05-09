Подмосковье 09 мая 2024, 13:40 «Чтобы мы все помнили подвиг наших дедов и прадедов». Андрей Воробьев — о смысле проведения парада Победы Воробьев с семьей погибшего Героя России посетил парад Победы Константин Семенец

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Сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны — одна из важнейших задач, которая стоит на сегодняшний день перед всеми жителями страны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения парада Победы на Красной Площади вместе с семьей Героя России, погибшего в ходе специальной военной операции.

Вдова Александра Сычева воспитывает четверых детей. В день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посмотреть парад Победы она приехала с сыновьями — 13-летним Денисом и 8-летним Кириллом. Двойняшки Алена и Алина приболели, поэтому остались дома.

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«Сегодня мы с детьми пришли на Красную Площадь вместе с семьей Героя, его сыновьями, супругой. Они очень хотели быть 9 мая здесь. В этот день хочется пожелать всем нам Победы и мира, отстаивать ценности, о которых говорит наш президент, не изменять себе. Это очень важно! Я сегодня утром встречался с ветеранами, и они дали нам именно такой наказ», — отметил глава Подмосковья.

Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец

Воробьев обратил отдельное внимание на важность сохранения памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. На сегодняшний день на территории Подмосковья их осталось около 600 человек.

«Им сейчас уже 95-100 лет. Парад проводится как раз для того, чтобы мы все помнили подвиг наших дедов и прадедов», — добавил Воробьев.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Губернатор Подмосковья навещал семью Героя СВО в начале января. Тогда супруга погибшего бойца рассказала, что дети очень хотели увидеть парад Победы на Красной Площади вместе с отцом, но, к сожалению, не успели. Воробьев предложил сделать это вместе, и сегодня мечта детей военного сбылась.

«Хочется поздравить всех с праздником, с Днем Великой Победы! Мы приехали на парад на Красную Площадь вместе с Андреем Юрьевичем Воробьевым. Он был у нас в гостях на Рождество, и обещал, что обязательно осуществит мечту детей — привезет их сюда 9 мая. Мы очень благодарны губернатору за исполнение желания. Огромное спасибо!» — подчеркнула Ирина.

Женщина добавила, что детям безумно понравился парад Победы. Они испытали невероятные ощущения во время прохода военных и техники по Красной Площади. Мальчишки признались, что больше всего им понравились пехотинцы, которые маршировали вдоль стен Кремля.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Погибший Герой Александр Сычев отправился в зону проведения СВО в 2022 году. Боец уничтожил большое количество вражеской техники и даже смог выкинуть голыми руками FPV-дрон из окопа. Но, к сожалению, в августе 2023-го погиб во время неожиданной атаки противника.

Погибший Герой Александр Сычев ушел на СВО в 2022 году. Старший прапорщик легендарной 45-й бригады был оператором беспилотных летательных аппаратов, вместе с товарищами уничтожил большое количество техники ВСУ. Однажды боец голыми руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон. Но, к сожалению, в августе 2023-го погиб во время неожиданной атаки противника. Звание Героя России Александру присвоили посмертно.

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