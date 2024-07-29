Торжественное вручение паспортов подросткам прошло в МФЦ Солнечногорска

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил на торжественной церемонии в МФЦ первые паспорта подросткам. Самый главный документ получили трое юношей и три девушки.

Мероприятие приурочили ко Дню работника МФЦ. Ребят поздравили глава муниципалитета, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, инспектор отделения по паспортной работе и старший лейтенант полиции Кристина Трофимова, а также заместитель руководителя солнечногорского МФЦ Татьяна Дворядкина.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

«Получение паспорта — это доказательство, что человек теперь является полноправным и ответственным гражданином нашей великой родины — России. В руках этих ребят теперь больше возможностей для развития и реализации собственных планов. Мы верим в них, надеюсь, каждый внесет свой уникальный вклад в будущее нашего города», — отметил Михальков.

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