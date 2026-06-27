Глава Серпухова встретился с молодыми активистами в преддверии Дня молодежи

В преддверии Дня молодежи глава Серпухова Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета Алексей Батоговым встретился с молодыми активистами и лидерами своих профессий. Среди них — ученые, журналисты, спортсмены и творческие ребята.

Встреча прошла в формате активного диалога. Ученик «БиоТех-Пущино» Николай Уликов рассказал о своем открытии — новой бактерии, способной защищать растения от грибковых заболеваний. С воспитанницей «Академии ММА», победительницей чемпионата и первенства мира по универсальному бою Мальвиной Караваевой обсудили, как вставать после поражения — не только в спорте, но и в жизни.

Александр Оболонков, лидер военно-спортивного центра «Маргеловец», занял место своего отца Константина, когда тот отправился в зону специальной военной операции. Своим примером он привлекает в центр новых участников.

Ребята задали много вопросов. Приятно, что молодежь думает о развитии Серпухова и видит себя в нем в перспективе, отметил Алексей Шимко. Он поблагодарил каждого за честный и открытый разговор.