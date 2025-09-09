Глава Серпухова провел совещание по подготовке к отопительному сезону

Глава Серпухова Алексей Шимко, представители коммунальных организаций и профильных ведомств обсудили подготовку к отопительному сезону. В городском округе находятся 1783 многоквартирных дома. Управляющие компании должны устранить замечания, выданные Министерством чистых дел Московской области.

В Московской области составляют рейтинг управляющих компаний, где оценивают не только подготовку к отопительному сезону, но и отсутствие задолженностей перед РСО, полноту информации в ГИС ЖКХ, наличие общедомовых приборов учета, а также отсутствие жалоб на контейнерные площадки и предписаний надзорных органов.

Алексей Шимко и представители управляющих компаний разобрали проблематику организаций, которые находятся в красной зоне. Все недочеты в работе и паспорта готовности оперативно подгружают в АИС ГЖИ.

Подготовку к отопительному сезону завершат до 15 сентября.

Также обсудили предстоящие мероприятия. Праздник урожая пройдет в Пущине 13 сентября, показ документального фильма «Позывной „Сипай“» в ДК «Россия» — 14 сентября, а выездной прием администрации в лицее в Протвине — 10 сентября.