Глава Серпухова посетил стройплощадку особой экономической зоны

Вместе с руководителем проектов Центра обработки данных АО «Т-Банк» Виктором Бровко глава Серпухова обсудил план первого этапа работ. Банк и его дочерняя компания «РБ Лизинг» предоставят инвестиции на создание порядка 900 новых рабочих мест и развитие инфраструктуры.

Сейчас на стройплощадке трудятся 40 специалистов и 15 машин. Подрядчик выполняет земляные работы, в том числе укладку и уплотнение грунта. Число рабочих планируют увеличить до 150 человек, а в пиковые периоды — до 500.

Отметим, что в рамках особой экономической зоны реализуют семь инвестиционных проектов. Там планируют создать медицинский, инновационный, фармацевтический кластеры и кластер микроэлектроники.

«Поддержку окажем на всех этапах реализации этого значимого для экономики муниципалитета и всего Подмосковья проекта», — сказал Алексей Шимко.