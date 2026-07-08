Глава Раменского округа вручил медаль «За любовь и верность» семье Марченко

В День семьи, любви и верности глава Раменского округа Эдуард Малышев вручил медаль «За любовь и верность» Борису Станиславовичу и Светлане Юрьевне Марченко. В августе супруги отметят 40 лет совместной жизни.

Пара познакомилась еще в студенчестве в Первом Московском медицинском институте имени Сеченова. После учебы вместе трудились врачами акушерами-гинекологами. Их старший сын Тимофей пошел по стопам родителей и тоже стал врачом — заведующим гинекологическим отделением Раменского центра материнства и детства.

Борис Станиславович более 30 лет посвятил служению здравоохранению, в 1997 году возглавил Раменский роддом. Под его руководством в округе родилось уже более 30 тысяч малышей. За самоотверженный труд он удостоен звания «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» и почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Большая честь лично поздравить эту замечательную семью и вручить им памятные подарки — гжельские чайные пары — как символ домашнего уюта и тепла, которое они подарили и своим близким, и всем жителям округа. Пусть в каждой семье Раменского округа будет гармония и взаимопонимание, царят любовь, уют и спокойствие. Пусть пример таких семей, как Марченко, вдохновит нас всех на добрые поступки и укрепит веру в то, что самое ценное — это семья», — отметил Эдуард Малышев.