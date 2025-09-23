Глава Подольска вручил награды работникам оружейного завода

«Своим трудом вы создаете щит Отечества, объединяя современные технологии и инновации, при этом сохраняя верность лучшим традициям отечественного оружейного мастерства. Благодаря мастерству и преданности делу каждого наша страна была и остается сильной, независимой державой», — сказа Григорий Артамонов.

Директор по производству Максим Байметов трудится на заводе «Промтехнология» около 15 лет. За это время его работы он получил много различных наград. Отмечает, что каждая из них ценна по-своему. «Я очень рад и благодарен всем, благодарен коллективу, который помогает мне в достижении данных результатов», — поделился Максим Байметов.