Глава Подольска вручил награды работникам оружейного завода
Коллектив компании «Промтехнология» отметил профессиональный праздник. С Днем оружейника работников завода поздравил глава городского округа Григорий Артамонов.
Отличившимся сотрудникам руководитель муниципалитета вручил медали «За безупречную службу» первой, второй и четвертой степеней и почетные грамоты.
«Своим трудом вы создаете щит Отечества, объединяя современные технологии и инновации, при этом сохраняя верность лучшим традициям отечественного оружейного мастерства. Благодаря мастерству и преданности делу каждого наша страна была и остается сильной, независимой державой», — сказа Григорий Артамонов.
Директор по производству Максим Байметов трудится на заводе «Промтехнология» около 15 лет. За это время его работы он получил много различных наград. Отмечает, что каждая из них ценна по-своему. «Я очень рад и благодарен всем, благодарен коллективу, который помогает мне в достижении данных результатов», — поделился Максим Байметов.
На заводе налажен полный цикл производства нарезного оружия: изготовление стволов, затворных групп, спусковых механизмов, лож, сборка, проверка и тестовый отстрел готовых изделий. Здесь работают 184 человека, которые общими усилиями создают оружие, приближающее страну к Победе.